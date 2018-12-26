Отличная новость для жителей Барнаула: 29 декабря 2018 года в городе состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж "Галамарт". В этот день посетители смогут приобрести товары для дома по ШОК-ценам (электрический чайник — всего 199 рублей), а также получить полезные подарки для дома, среди которых главный подарок — сертификат на 50 000 рублей на покупки в "Галамарте"! Адрес магазина: г. Барнаул, ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251.
В этот день и так низкие цены на товары для дома станут еще ниже! Так, светодиодную лампу можно будет приобрести всего за 19 рублей, швабру — за 99 рублей, электрический чайник — за 199 рублей, кастрюлю — за 199 рублей, сушилку для белья — за 249 рублей, а литую сковороду — за 299 рублей.
Кроме того, за каждые потраченные 500 рублей покупатели получат скидочную карту 15% — ей можно будет воспользоваться с 31 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.
А в 18.00 у гостей будет возможность получить отличные подарки для дома — утюг с отпаривателем, гладильную доску, набор столовой посуды из 19 предметов и многое другое. Главный же подарок праздничного открытия — сертификат на 50 000 рублей на покупки в "Галамарте" — достанется самому удачливому!
Приходите, покупайте товары для дома с огромными скидками и получайте подарки!
"Галамарт" — это более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. Низкие цены, регулярные скидки и распродажи позволяют покупателям приобретать здесь все необходимое, при этом без всякого ущерба для семейного бюджета!
Магазин постоянных распродаж "Галамарт"
г. Барнаул, ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251
Часы работы: 09.00-21.00
Праздничное открытие: 29 декабря 2018 г. с 09.00 до 18.00
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похоже давка будет зачетная