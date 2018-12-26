Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают на улице Матросова в Барнауле за 19,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
В доме — два этажа. Выполнен качественный ремонт. Автор объявления акцентирует внимание на дорогой и красивой лестнице, которая соединяет уровни коттеджа.
Высота потолков составляет четыре метра. Оборудована система видеонаблюдения.
Дом находится на ухоженном участке площадью пять соток.
Комментарии
Это северный пушной зверь. Даже если купить "дорогую" лестницу, то весь дои и даром не нужен в подарок.
На 1 и 3 фото по стене к двери трещина идёт. Наверное, с фундаментом проблемы. Такое можно только по цене строительного лома продать.