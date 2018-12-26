Председатель алтайской "Единой России", спикер краевого парламента Александр Романенко прокомментировал Amic.ru скандал с депутатами Барнаульской Думы, которые могут лишиться мандатов из-за неточностей в декларациях.
"Мы внимательно проанализировали ситуацию, и она находится на контроле. С депутатами, конечно, пообщались. Видим, что у них не было злого умысла. Это небрежное отношение к исполнению своих важных обязанностей. Безусловно, это недопустимо. В перспективе нужно и депутатам более ответственно подходить к этому вопросу, и предпринять определенные меры на законодательном уровне, чтобы подобного больше не случалось", — сказал Романенко корреспонденту Amic.ru.
Напомним, ещё осенью стало известно, что у нескольких депутатов БГД обнаружены неточности в сведениях о доходах и расходах. Но до сих пор не было никаких официальных комментариев на эту тему. Несколько дней назад прокуратура разместила релиз, где сказано, что ведомство направило в БГД представление о лишении мандатов 14 депутатов, допустивших неточности в декларациях за 2017 год.
Один из депутатов не указал два помещения, продажу земельных участков, площадь и долю в праве собственности девяти квартир и земельного участка. Другой — увеличение уставного капитала возглавляемой им компании. Ещё один — занизил доход от продажи транспортного средства.
В отношении шести народных избранников дела переданы в суд. Все они являются предпринимателями. Это единороссы Александр Тайчер (директор ООО "ИК "Логика"), Вячеслав Перерядов (директор ООО "Булат"), Алексей Меркулов (директор сети тренажерных залов "Рельеф"), Марат Жумадилов (гендиректор ООО "Алтайский геофизический завод"), Александр Лисицын (директор ООО "Барнаульский автоцентр Камаз") и справедливоросс Егор Банщиков (ИП).
Сами депутаты говорят, что с позицией прокуратуры не согласны и не считают эти неточности в декларациях поводом для лишения мандатов.
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