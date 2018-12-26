До Нового 2019-го года остались считанные часы. У кого-то дедлайны, у кого-то отчеты, у кого-то дебет с кредитом и еще куча всякого срочного. А Amic.ru предлагает своим читателям просто... поиграть.
Работа, в конце концов, не волк, в лес не убежит. До пенсии нам с вами теперь еще жить да жить. Поэтому с чистой совестью — играем. И прямо сейчас!
Правила простые: за 25 ходов нужно перекрасить шарики в один цвет. Шарики меняют окраску, если кликнуть на свинку по бокам игрового поля: какого цвета кафтан хрюши, в тот оттенок окрашиваются и шарики.
И не думайте, что все будет просто: включайте стратегическое мышление!
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