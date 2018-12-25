Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министра России Дмитрий Медведев в своем Twitter сообщил, что список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, был расширен.
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.
Медведев подчеркнул, что расширение ограничительных мер позволит защитить интересы России, ее компаний и граждан.
О введении специальных экономических санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний стало известно 1 ноября 2018 года, когда Медведев подписал соответствующее постановление.
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