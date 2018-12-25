Глава Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию

Глава Клинцов Олег Шкуратов полностью покроет расходы на организацию поездки школьников из своего города в Турцию, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.
Дети чиновников, отдохнувшие в Турции на деньги благотворительного фонда, по той же схеме съездили в Питер. Так, за полгода до турецкого курорта (конец октября 2017) школьников отправили на экскурсию. Счастливчиков из школьников города выбирал координационный совет администрации, утверждал — отдел образования. Всего в список вошли 20 детей. Удивительное дело, но 14 из них в марте 2018 года отправились в Турцию, сообщает Mash.
"Олег Шкуратов выступил с заявлением. Он заявил, что готов полностью возместить расходы на поездку детей государственных служащих в Турцию, которая состоялась весной 2018 года", — говорится в сообщении.
Глава Клинцов отметил, что на эту меру он готов пойти из-за развернувшейся "травли детей в СМИ".
Скандал разгорелся из-за состоявшейся в марте 2018 года поездки детей из города Клинцы Брянской области в Турцию. Все оплатил благотворительный фонд имени убитого в Анкаре дипломата Андрея Карлова. Позже оказалось, что среди школьников были и дети из семей местных чиновников. Губернатор региона Александр Богомаз объявил, что за этот случай накажет работников администрации Клинцов. Чиновница, организовавшая этот отдых, уже уволилась по собственному желанию.
Как сообщает Mash, 16 детей чиновников в Клинцах поехали отдыхать в Турцию за счет благотворительного фонда. Причем, за счет благотворительного фонда на курорт отправились не только дети чиновников города, но и несколько чиновников. Для полноты картины указываются имена и должности родителей.
1. Оксана Приходько — юрист городской администрации.
2. Жанна Бурнос — начальник отдела образования городской администрации
3. Татьяна Гапошко — начальник отдела культуры и по делам молодежи городской администрации
4. Светлана Моисеенко — отдел опеки и попечительства городской администрации
5. Оксана Евдокименко — помощник главы городской администрации
6. Ольга Доманчук — специалист отдела образования городской администрации
7. Аксана Батуро — старший налоговый инспектор отдела выездных проверок налоговой
8. Александр Пузырев — начальник отдела выездных проверок налоговой
9. Татьяна Морозеева — бизнесменша, вдова депутата городской думы
10. Оксана Румянцева — специалист управления экономики и ЖКХ администрации Клинцовского района
11. Оксана Ласая — председатель городской Общественной палаты, Алексей Ласай — главный инспектор Управления государственного автодорожного надзора области
12 и 13. Дмитрий Полещук — старший помощник прокурора города (два ребенка)
14. Сергей Федченко — начальник ОГИБДД
15. Константин Индюшный — заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
16. Олег Шкуратов, мэр города
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