Песков сравнил Telegram‐каналы с разговорами на кухне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил Telegram-каналы с людьми, разговаривающими на кухне, сообщает "РИА Новости".
Песков заметил, что кто-то из политиков читает эти каналы, а кто-то нет. Однако все относятся к получаемой в Telegram информации не очень серьезно.
"Это, скорее, знаете, из области "шепотом друг другу на кухне", да. Как это у нас, у русских, заведено", — сказал Песков.
Ранее Песков прокомментировал информацию о том, что в мессенджере есть каналы, которые тесно связаны с Кремлем. Он отметил, что в данном сегменте действительно представлены самые разные мнения. По его словам, несомненно, в Telegram существуют сообщества, которые поддерживают российскую власть. Однако там работают и те, кто относится к ней скептически, и информацию от которых нельзя серьезно воспринимать.
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