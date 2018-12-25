Приговор осужденному за экстремизм впервые отменили в России

Президиум Мосгорсуда отменил приговор студенту Евгению Корту, обвиняемому в возбуждении ненависти и вражды — это решение стало первым случаем отмены приговора за экстремистские репосты, сообщает "Интерфакс".
Жителя Зеленограда Евгения Корта приговорили к году колонии-поселению в 2016 году за картинку с Максимом Марцинкевичем (Тесаком) и Александром Пушкиным. Затем наказание изменили на 200 тысяч рублей штрафа.
"Кассационным определением президиума Московского городского суда приговор Зеленоградского суда Москвы от 3 ноября 2016 года отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — сообщили в суде.
В Мосгорсуде подчеркнули, что приговор не содержит подтверждений, что Корт действовал с прямым умыслом унизить достоинство группы лиц по национальному признаку.
Решение по делу Корта стало первой отменой приговора за экстремистский репост после заявления Верховного суда. Регулятор призвал тщательнее разбираться в наличии злого умысла человека. После этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о смягчении статьи.
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