СК проверит информацию об избиении депутатом двух женщин на Алтае

Следственными органами Республики Алтай проводится проверка по сообщению в СМИ о нанесении депутатом побоев двум женщинам и несовершеннолетнему подростку в кафе, рассказали в местном СК.
В понедельник, 24 декабря, в Сети появилась информация о том, что в селе Чемал после корпоратива по случаю празднования наступающего Нового года районный депутат нанес побои двум работницам кафе и несовершеннолетнему подростку.
"По данному сообщению СМИ следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай зарегистрирован материал доследственной проверки", — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, 22 декабря 2018 года около 21 часа 50 минут в селе Чемал Чемальского района Республики Алтай в помещении кафе "Чемальское подворье" заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего из-за отказа последнего оплачивать выставленный ему официанткой счет, из хулиганских побуждений, в ответ на замечания в свой адрес, нанес побои управляющей кафе и присутствовавшей на мероприятии в качестве певицы 59-летней местной жительнице. Также досталось от депутата и заступившемуся за свою бабушку ее 14-летнему внуку.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
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