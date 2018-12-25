Полиция в Барнауле разыскивает водителя, сбившего ребенка на "зебре"

В Барнауле полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
"Сегодня, 25 декабря, в 11:35 в районе дома по проспекту Ленина, 103 произошел наезд на мальчика 2008 г.р., переходившего дорогу на разрешенный зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП", — говорится в сообщении ведомства.
Разыскивается неустановленный водитель, предположительно молодая женщина, на неустановленном автомобиле в кузове иностранного производства.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить по тел.: 393-605, 393-555 или 02.
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