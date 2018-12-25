Пациент расстрелял врача петербургской клиники и застрелился

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одной из клиник Санкт-Петербурга пациент расстрелял медика, а после застрелился, сообщает региональный СК.
Нападение произошло 25 декабря 2018 года. Неизвестный обратился за медицинской помощью в клинику, расположенную в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает "Фонтанка", нападение на медика произошло в центре восточной медицины "Инсам", специализирующемся на иглотерапии и "космических процедурах".
Отмечается, что мужчина неоднократно выстрелил из двух травматических пистолетов во врача, а после застрелился. Женщина осталась жива, ей оказывают квалифицированную медпомощь.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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