Разрушающуюся больницу в Красноярске объяснили заботой о больных

В Сеть попали фотографии, сделанные в отделении пульмонологии клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона в Красноярске. На кадрах видно, что здание давно требует ремонта, сообщает телеканал "360".
Ржавая сантехника, рушащиеся стены и пол. Снимки сопровождались подписью: "Это не декорации для съемок фильмов ужасов, а 20-я больница города Красноярска, отделение пульмонологии".
Пресс-секретарь больницы Ирина Скуднова в эфире радиостанции "Говорит Москва" пояснила, что проведение ремонта, в частности покраска труб, пока невозможно из-за риска для пациентов.
"Запах свежей краски может вызвать ухудшение состояния у пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы", — пояснила она и пообещала, что трубы приведут в порядок при первой же возможности.
Кроме того, она уточнила, что в прошлом году отремонтировали три палаты и столовую. Приведение в порядок санузла возможно только при капитальных работах, которые запланированы на следующий год.
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