Мединский выступил против мата в российских песнях

Министр культуры РФ Владимир Мединский в кулуарах заседания президиума Российского исторического общества и совета фонда "История Отечества" заявил, что матерные слова не должны использоваться в песнях, сообщает "РИА Новости".
"Я противник песен с нецензурным контентом", — заявил Мединский.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, во время заседания Совета по культуре при президенте РФ, выступил с инициативой создать специальную маркировку для песен и концертов, где звучит нецензурная лексика.
Матвиенко привел в пример чарт в iTunes, где соответствующие композиции отмечены знаком "E".
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