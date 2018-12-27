Алтайский край давно известен как экспортно ориентированный регион. По данным Минэкономразвития региона, доля краевого экспорта составляет более 70% от внешнего товарооборота, а экспортные поставки превышают импортные поступления более чем в 2 раза.
Так, для активного продвижения известных отечественных брендов за рубежом, АО "Российский экспортный центр" разработало программу "Made in Russia". Предприятие "Алейскзернопродукт" приняло участие в программе и прошло добровольную систему сертификации.
По результатам первого этапа мероприятия компании вручили сертификат соответствия на знак "Russian Exporter" с правом размещения на сайте и в рекламной продукции бренда. Компания вошла реестр добросовестных экспортеров России.
По итогам второго этапа ЗАО "Алейскзернопродукт" получило сертификат соответствия на знак "Made in Russia" и право на его размещение на упаковке продукции под ТМ "Алейка" и в маркетинговых материалах.
Это значит, что экспортированная продукция "Алейскзернопродукт" подлежит маркировке "Made in Russia". Маркировка направлена на повышение узнаваемости товара на зарубежных рынках и является особой отметкой качества продукции.
На сегодняшний день, продукция "Алейскзернопродукт" успешно реализуется на зарубежных рынках. Предприятие зарекомендовало себя надежным производителем высококачественной продукции и внесло существенный вклад в развитие краевого и российского экспорта.
Напомним, в 2016 году ЗАО "Алейскзернопродукт" имени С.Н. Старовойтова стало победителем в номинации "Экспортер года продукции АПК". Предприятие осуществляет полный технологический цикл по выращиванию и переработке зерна, производству и упаковке продукции.
О программе:
"Made in Russia" — cистема продвижения зонтичного экспортного бренда страны, созданная для повышения узнаваемости известных российских брендов и их продукции за рубежом. Программа способствует утверждению образа отечественного производителя как надежного и добросовестного партнера.
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