Прибор для лечения обморожений впервые в мире появится в России

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) испытают первый в мире прибор для лечения обморожений на добровольцах, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сообщение пресс-службы вуза.
Обморожения составляют 10-15% всех травматических случаев в северных регионах России. Лечение длится два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения от ожогов. Почти в 90% случаев обморожение приводит к инвалидности.
"Радиофизики ТГУ получили разрешение от комитета по биоэтике ТГУ на работу с добровольцами, чтобы испытать свою установку для лечения обморожений. На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения обморожений", — говорится в сообщении.
Прибор испытают в медсанчасти № 2 Томска с согласия пациентов, нуждающихся в оказании такой помощи.
Один сеанс длится около получаса. Для полного восстановления достаточно одного-двух сеансов.
Испытания на животных продемонстрировали положительные результаты: уже на четвертый день у подопытных кроликов начали восстанавливаться функции обмороженных конечностей.
Ученые отработают методики лечения с помощью слабого СВЧ-поля, а также сопутствующую лекарственную терапию. По результатам испытания прибор доработают и отправят на доклинические и клинические испытания. После этого препарат аппарат запустят в массовое производство.
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