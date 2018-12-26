"О спорт, ты жизнь", — говорим мы каждый раз, когда обещаем себе начать новую жизнь с понедельника или с Нового года. Но вот наступает новый понедельник, а потом и Новый год, и только единицы из нас выполняют данное обещание. В этот раз все будет по-другому: фитнес-студия "Express Fit" дарит читателям портала Amic.ru шанс в короткие сроки привести в порядок тело и улучшить здоровье с помощью специальных ЭМС-тренировок* на тренажере ARICULUS.
Вам всего лишь нужно пройти наш шуточный тест и ждать от нас звонка. Вместе с фитнес-студией "Express Fit" мы разыгрываем пять бесплатных тренировок.
Поехали:
Счастливчиков, которые получат сертификат на тренировки, определит наш генератор случайных чисел.
ЭМС-тренировки на тренажере ARICULUS — это особый вид фитнеса с максимально высоким коэффициентом полезного действия. Красивое и подтянутое тело, улучшение самочувствия и работоспособности, стабилизация работы эндокринной системы, повышение иммунитета, улучшение подвижности суставов, уплотнение костей, активизация обмена веществ — именно такой впечатляющий результат возможен после занятий на ЭМС-тренажере.
Достигается это благодаря лежащей в основе действия ARICULUS электромиостимуляции — одного из наиболее эффективных немедикаментозных методов восстановительного лечения и профилактики. Воздействие электрического тока различной силы и амплитуды на скелетную мускулатуру человека, по сути, превращает 25-минутную тренировку в аппаратную процедуру и фитнес в одном флаконе.
*Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие "ЭМС-тренажер ARICULUS X8" № РЗН 2015/2450 от 27 февраля 2015 года
Фитнес-студия "Express Fit"
г. Барнаул, ул. Взлетная, 13
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