Посетители ресурса Reddit перечислили подарки на Новый год и Рождество, которые стоит дарить только тем, кого недолюбливаешь, сообщает телеканал "360".
Так, недругам советуют дарить купон на посещение нелюбимого ресторана, подарочную карту с нулевым балансом, триммер для ушей и носа, сертификат в салон ритуальных услуг или пустую поздравительную открытку.
Другие пользователи предложили применять личный подход к каждому: выбирать то, что получатель подарка ненавидит больше всего, или подбирать что-то максимально бесполезное. Наилучший вариант — комбинация из первого и второго.
"Дядя и тетя моего мужа не любят друг друга, поэтому они соревнуются в бесполезности подарков. Годы ужасных подарков достигли кульминации, когда она вручила ему рождественский торт ручной работы, прекрасно зная, что он ненавидит рождественский торт. В следующем году он нанес смертельный удар, когда вернул ей его", — написал DarthVaderBreathing.
Если у вредного члена семьи есть дети, комментаторы советуют дарить громкие игрушки. Например, музыкальные инструменты. Того же принципа следует придерживаться, если у родственника есть домашний питомец.
"Допустим, у них есть кошка или собака, подари их животному что-нибудь издающее громкий пищащий звук. Питомец получит что-то милое, а хозяину придется терпеть шум", — посоветовал kashubecky.
Еще один каверзный подарок, который предложили пользователи, — бомбочка для ванны с блестками. Когда она растворится воде, там появится много блесток, которые еще многие месяцы будут прилипать ко всему подряд.
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