Президенты России и Беларуси в ходе встречи в Москве договорились о "сближении позиций", однако до Нового года они проведут еще одну встречу, пишет РБК.
Владимир Путин и Александр Лукашенко до Нового года проведут еще одну встречу, чтобы принять решения, "не терпящие отлагательств", сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.
По ее словам, российский президент желает "глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения".
Дата новой встречи будет согласована с учетом графиков двух президентов.
25 декабря Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Кремле. По словам Путина, отношения между странами находятся на подъеме по всем отраслям. Также он отметил, что все возникающие вопросы всегда удается решить.
"В целом я считаю, что у нас отношения развивались весьма успешно", — добавил Путин.
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