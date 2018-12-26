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Коррупции в России стало на 2,3% больше, чем годом ранее

, ИА "Амител"
Рост на 4,7% выявили в сфере преступлений экономической направленности

Фото: temasaratov.ru

Число умышленных убийств и покушений на убийство в России с января по ноябрь 2018 года снизилось на 12,6% по сравнению с показателем, зафиксированным в аналогичный период прошлого года, сообщает Генпрокуратура РФ.

За 11 месяцев 2017 года убийств и покушений было 9,06 тыс., а в 2018 году — 7,91 тыс. Еще на 5% — с 22,8 тыс. до 21,6 тыс. — снизилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Особо тяжких преступлений в 2018 году оказалось на 2,7% меньше. "В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 22,6% (415 347). Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года их число составляло 421 548, что свидетельствует о сокращении на 1,5%", — отметили в надзорном ведомстве.

Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения (32,5%), однако в целом эта тенденция снизилась на 6,8%.

Более трети всех зарегистрированных за 11 месяцев преступлений (42,1%) составляют хищения имущества. Однако их стало на 5,9% меньше, чем годом ранее.

Рост на 4,7% выявили в сфере преступлений экономической направленности. Всего в общем числе всех зарегистрированных преступлений их удельный вес составил 5,8%. Так, коррупции стало на 2,3% больше (1,6% в общем числе преступлений), получение взятки — +7,1%, дача взятки — +11,2%, посредничество во взяточничестве — +16,3%.

Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации, было зарегистрировано 156,3 тыс., из них расследовано только 38,7 тыс. Ущерб от такого рода преступлений составил 491,7 млн руб., что на 36,7% больше, чем в прошлом году.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2018 08:38
- гость -

путинизм !!! во всей красе

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