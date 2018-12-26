Президент России Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, которым закрепляется норма о бесплатном рыболовстве в личных целях. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон был принят Государственной думой 12 декабря. Закрепляется норма о бесплатном рыболовстве в личных целях, сохраняется возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
При этом вводится запрет на электроудочки и ограничение на продажу сетей.
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