Сечин разослал федеральным чиновникам корзинки с колбасой

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в этом году снова поздравил чиновников правительства корзинками с колбасой, пишет The Bell со ссылкой на нескольких федеральных чиновников, получивших такой подарок.
По информации издания, в корзинках вместе с колбасами также лежат паштет "От Иваныча", мандарины и вино.
Один из помощников федерального министра отметил, что корзины с едой стали одним из самых популярных подарков в этом году. "Вся приемная уставлена, и холодильник забит", — сказал он.
Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался от комментариев, отметив, что "глупость, сказанная три раза, это уже шутка".
Корзинка с колбасой от Сечина получила широкую известность после дела бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Сечин поручил подготовить такой подарок для Улюкаева, который после получения подарка был задержан. С собой у него нашли корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали $2 млн.
Комментарии
да не глава он. охранник путинского достояния !!!
у всех одаренных добавилось по клоку седых волос)))
черная метка?
Иуда опять промышляет за 30 серебрянников...
Предупреждение.