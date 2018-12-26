Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Совета Федерации и Госдумы заявил, что уже в 2019 году россияне почувствуют положительные результаты реализации национальных проектов, сообщается на сайте Кремля.
"Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно, уверенно двигаться вперед в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы", — сказал Путин.
Он призвал законодателей работать в тесном контакте с регионами и своими избирателями, уделять особое внимание проблемам людей на местах.
"Вот, региональная составляющая в настоящее время крайне важна. Я уже об этом говорил неоднократно публично. Вы не могли этого не заметить. Огромные ресурсы, которые мы направляем на реализацию национальных проектов, реализовываться на самом деле будут главным образом на региональном уровне, поэтому эта взаимосвязь, совместная работа должна быть отлажена", — заявил Путин.
По его мнению, необходимо также наращивать многоплановую работу с общественными объединениями, профсоюзами и бизнесом. В особенности, самостоятельно инициировать независимую гражданскую экспертизу законопроектов.
Путин подчеркнул, что в 2019 году будут реализованы масштабные задачи, которые во многом зависят от профессионализма законодательной и представительной ветвей власти.
"Рассчитываю на продвижение нашей совместной работы дальше", — добавил Путин.
Комментарии
Всплакнул чё то я от ожидания чуда.