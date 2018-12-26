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Володин предложил Путину переосмыслить некоторые положения Конституции РФ

, ИА "Амител"
Володин не уточнил, какие именно положения Конституции следует пересмотреть

Фото: u-f.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами "посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", сообщает "Интерфакс".

Володин объяснил свое предложение тем, что в обществе в преддверии дня Конституции РФ каждый раз обсуждают тему, "насколько вопросы, связанные с нормами и положениями, эффективны и насколько они не утратили своей сущности".

Впрочем, Володин не уточнил, какие именно положения Конституции, по его мнению, нуждаются в современной оценке.

12 декабря Путин заявил, что последние 25 лет показали, что Верховный закон "выдержал проверку временем, создал условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2018 09:27
- гость -

Учитывая прежние высказывания паренька, можно предположить, что ищут пути для пожизненного правления...

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26.12.2018 09:31
АБОРИГЕН

Пора пересмотреть самого Володина и Путина.

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26.12.2018 09:49
месный

я думаю тут хотят не противоречащие основам конституционного строя законы (как и части самой кончтитуции)пересмотреть и в порядок привести, а как раз изменить конституцию в части её основ , чтобы она воровским законам не противоречила.

Вот тут есть интересный материальчег : forum-msk. org/material/news/15286502. html
по поводу подачи жалобы в конституционный суд по теме не соответствия констиуционному строю

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26.12.2018 10:05
- гость -

Ребята просто страх потеряли, не уважать граждан РФ которые его "выбрали - наверное" сверхцинизм.

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