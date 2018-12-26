Президент России Владимир Путин исполнил желание еще одного тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять ролик про борт № 1 — Ил-96-300, сообщает "РИА Новости".
Арслан прилетел в Москву из Башкирии вместе с матерью, ему организовали персональную экскурсию на борт № 1. "Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", — сказал Каипкулов журналистам после экскурсии.
Мальчик отметил высокий комфорт, с которым летает Путин. Самое яркое впечатление на него произвела кабина пилотов. Арслан признался, что ему разрешили посидеть в кресле командира судна.
В начале декабря в ходе форума добровольцев Путин ознакомился с проектом "Мечтай со мной", в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Он решил исполнить желания сразу пятерых юных россиян.
Президент уже осуществил мечту Регины, которая хотела взять у него интервью, и Вероники, которая мечтала увидеть мир кино изнутри, поэтому ей провели экскурсию по "Мосфильму". Также Путин организовал полет над Санкт-Петербургом для мальчика Артема, который желал увидеть город с высоты птичьего полета.
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