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Путин исполнил желание мальчика снять видеоролик про борт №1

, ИА "Амител"
Ранее он решил исполнить желания сразу пятерых тяжелобольных юных россиян

Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин исполнил желание еще одного тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять ролик про борт № 1 — Ил-96-300, сообщает "РИА Новости".

Арслан прилетел в Москву из Башкирии вместе с матерью, ему организовали персональную экскурсию на борт № 1. "Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", — сказал Каипкулов журналистам после экскурсии.

Мальчик отметил высокий комфорт, с которым летает Путин. Самое яркое впечатление на него произвела кабина пилотов. Арслан признался, что ему разрешили посидеть в кресле командира судна.

В начале декабря в ходе форума добровольцев Путин ознакомился с проектом "Мечтай со мной", в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Он решил исполнить желания сразу пятерых юных россиян.

Президент уже осуществил мечту Регины, которая хотела взять у него интервью, и Вероники, которая мечтала увидеть мир кино изнутри, поэтому ей провели экскурсию по "Мосфильму". Также Путин организовал полет над Санкт-Петербургом для мальчика Артема, который желал увидеть город с высоты птичьего полета.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2018 11:04
- гость -

Приторно аж тошнит

0  0
26.12.2018 11:12
- гость -

А как же желания остальных тысяч умирающих ?

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