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Отец Бутиной заявил, что его дочь могут освободить к январю

, ИА "Амител"
Решение о депортации арестованной Марии Бутиной может быть принято в феврале

Фото: vesti.lv

Адвокат арестованной в США гражданки России Марии Бутиной планирует добиться ее освобождения к январю, сообщил отец россиянки Валерий Бутин на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация тюрьмы в США, в которой содержится россиянка Бутина, продлила срок ее содержания в изоляторе до 26 декабря.

"[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе", — сказал Бутин и добавил, что одобряет стратегию, которой придерживается защита.

Решение о депортации арестованной Марии Бутиной может быть принято в феврале, сообщил также ее отец.

"Речь идет об очередном судебном заседании 12 февраля. На этом судебном заседании не будет оглашен приговор, скорее всего. <...> Сейчас срок называется общий, что февраль месяц — возможно, этот вопрос [по поводу депортации] решится, и для нас удачный будет конец, если ее депортируют и это произойдет в феврале", — сказал Бутин.

Он также попросил помочь в сборе средств, которые необходимы для оплаты услуг защищающих его дочь адвокатов, сообщает "РИА Новости".

"Создан благотворительный фонд Марии Бутиной. Из этих денег ведется оплата адвокатов. Адвокаты очень дорогие. На данный момент долги — 30 миллионов рублей", — рассказал председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. 

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2018 11:08
- гость -

На данный момент долги — 30 миллионов рублей", — рассказал председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Пусть адепты этой партии скинутся и заплатят за товарку.

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26.12.2018 11:11
- гость -

Вернется в Барнаул?!

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26.12.2018 11:16
- гость -


26.12.2018 11:11
- гость -

Нет, сразу в Киев поедет

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26.12.2018 11:29
- гость -

Покажи хоть одного человека который добился высот в карьере и после этого захотел бы вернутся в Барнаул)))))))))))))

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26.12.2018 11:34
- гость -

Не, ну шпана по ТВ вещала, что девушке 15 лет как минимум дадут!

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26.12.2018 12:14
гость

а Торшин не желает помочь материально своей подопечной, поматросил и бросил деваху?

0  0
26.12.2018 12:50
- гость -

Нам какое дело до этой уркаганки ???

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