Суд заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования

Басманный суд Москвы заочно вынес решение об аресте бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которого обвиняют в организации злоупотребления полномочиями, сообщает "РИА Новости".
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента задержания Чуяна на территории России.
По версии следователей, Чуян совместно со своим подельником Николаем Гордеевым организовал вывод средств из банка "Объединенный финансовый капитал". Сумма ущерба, причиненного их действиями, оценивается в 30 млрд рублей.
В настоящее время Чуян скрывается от правоохранительных органов и объявлен в международный розыск.
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