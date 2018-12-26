Женитьба Путина интересует россиян сильнее, чем пенсионная реформа

С 20 по 22 декабря пользователи социальных сетей оставили 584 тысячи сообщений, связанных с большой пресс-конференцией Владимира Путина, сообщает "Медиалогия".
При исследовании учитывались сообщения в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, блогах и на форумах. "Общий охват составил более 1,1 млрд пользователей. Данные показатели значительно превысили показатели 2017 года, что в целом соответствует общему росту активности пользователей в соцсетях", — говорится в сообщении компании.
Больше всего россияне интересовались ответом Путина на вопрос о своей женитьбе (38% от общей аудитории). Его заявление о пенсионной реформе заинтересовало лишь 29% аудитории. Интервью президента 17-летней слепой девушке Регине Парпиевой, которая мечтает стать журналистом, оценили 7,5%.
Также пользователи Сети хотели узнать, что ответил Путин по поводу роста цена на бензин (3,2%) и что бы он хотел получить на Новый год (2,3%).
Большая пресс-конференция прошла 20 декабря. Она длилась три часа 43 минуты. Президент ответил на 61 вопрос.
Комментарии
бред какойто!