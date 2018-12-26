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Новогодние трамваи и троллейбусы будут курсировать по Барнаулу

, ИА "Амител"
"Горэлектротранс" проводит конкурс по новогоднему оформлению общественного транспорта

Фото: МУП "Горэлектротранс"

Жители Барнаула в преддверии Нового года смогут оценить праздничное оформление трамваев и троллейбусов.

Как сообщили в МУП "Горэлектротранс", в настоящее время стартовал конкурс "Новогоднее настроение".

Праздничным оформлением занимаются водители и кондукторы предприятия.

"Нарядный, украшенный мишурой, игрушками, рисунками и символикой приближающегося праздника, транспорт ГЭТ создает новогоднее настроение пассажирам на весь день", — подчеркивают организаторы конкурса.

Проголосовать за понравившийся новогодний интерьер в городском электротранспорте барнаульцы могут на сайте предприятия в разделе "Пассажирам" — "Вопросы и ответы".

А свои отзывы можно оставить по телефонам: (3852) 46-99-85, 46-99-95, 46-63-33, 56-28-37, 33-54-20 или направить на адрес электронной почты office@barnget.ru.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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