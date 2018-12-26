Фото: МУП "Горэлектротранс"
Жители Барнаула в преддверии Нового года смогут оценить праздничное оформление трамваев и троллейбусов.
Как сообщили в МУП "Горэлектротранс", в настоящее время стартовал конкурс "Новогоднее настроение".
Праздничным оформлением занимаются водители и кондукторы предприятия.
"Нарядный, украшенный мишурой, игрушками, рисунками и символикой приближающегося праздника транспорт ГЭТ создает новогоднее настроение пассажирам на весь день", — подчеркивают организаторы конкурса.
Проголосовать за понравившийся новогодний интерьер в городском электротранспорте барнаульцы могут на сайте предприятия в разделе "Пассажирам" — "Вопросы и ответы".
А свои отзывы можно оставить по телефонам: (3852) 46-99-85, 46-99-95, 46-63-33, 56-28-37, 33-54-20 или направить на адрес электронной почты office@barnget.ru.
Комментарии
Позорники. Сначала добровольно-принудительно заставляют работников голосовать за кого надо, теперь ещё и на оформление рабочего места раскошеливаться. Это ещё не считая уборки и мытья полов в салоне. Дно