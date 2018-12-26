Фото: v-kurse.ru
Полиция в Барнауле разбирается в обстоятельствах нападения на таксиста, которого двое злоумышленников выкинули из его автомобиля, скрылись, а затем сожгли автомобиль.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, инцидент случился в поселке Спутник вечером 24 декабря. По имеющимся данным, двое мужчин вызвали такси, затем выкинули водителя из машины и скрылись на его же автомобиле.
Позже машина была обнаружена полностью сгоревшей.
Разбирательство по данному инциденту проводят правоохранители. В УМВД по краевой столице подтвердили, что данный факт зарегистрирован.
Комментарии