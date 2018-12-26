Управление делами президента (УДП) пересмотрело график авансирования строительства в центре Санкт-Петербурга судебного квартала стоимостью 35,735 млрд рублей, пишет "Коммерсант".
Пригожин, которого называют "поваром Путина", потому что он поставляет продукты для Минобороны и администрации президента, входит в санкционный список США. Его связывают с "фабрикой троллей", ВЧК "Вагнер", компанией "Евро Полис" и рядом других.
Как отмечает издание, изменения, внесенные в контракт и систему госзакупок, позволили практически засекретить сведения о стройке и ее субподрядчиках.
Однако, по данным источников издания, знакомых с проектом, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие бизнесмену Евгению Пригожину и его компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".
Отмечается, что несколько крупных строительных компаний уже получили от юрлиц "повара Путина" предложение принять участие в курируемом проекте. Одной из структур, направляющих такие предложения, собеседники издания называют созданное в 2014 году в Петербурге ООО "Лизена".
Напомним, в начале 2017 года ФАС отменила результаты проведенных УДП тендеров по выбору субподрядчиков стройки. С тех пор официальной информации о том, кто будет заниматься масштабным строительством, не поступало. Примечательно, что, по словам главы УПД Александра Колпакова, "активная фаза сооружения зданий" должна начаться уже во втором квартале 2019 года.
Комментарии
За пять оставшихся лет Нам нужно многое успеть.
Это тот Пригожин который сидел в СССР за растление и вовлечение в проституцию несовершеннолетних?