Управление делами президента (УДП) пересмотрело график авансирования строительства в центре Санкт-Петербурга судебного квартала стоимостью 35,735 млрд рублей, пишет "Коммерсант".
Пригожин, которого называют "поваром Путина", потому что он поставляет продукты для Минобороны и администрации президента, входит в санкционный список США. Его связывают с "фабрикой троллей", ВЧК "Вагнер", компанией "Евро Полис" и рядом других.
Как отмечает издание, изменения, внесенные в контракт и систему госзакупок, позволили практически засекретить сведения о стройке и ее субподрядчиках.
Однако, по данным источников издания, знакомых с проектом, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие бизнесмену Евгению Пригожину и его компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".
Отмечается, что несколько крупных строительных компаний уже получили от юрлиц "повара Путина" предложение принять участие в курируемом проекте. Одной из структур, направляющих такие предложения, собеседники издания называют созданное в 2014 году в Петербурге ООО "Лизена".
Напомним, в начале 2017 года ФАС отменила результаты проведенных УДП тендеров по выбору субподрядчиков стройки. С тех пор официальной информации о том, кто будет заниматься масштабным строительством, не поступало. Примечательно, что, по словам главы УПД Александра Колпакова, "активная фаза сооружения зданий" должна начаться уже во втором квартале 2019 года.
Комментарии
За пять оставшихся лет Нам нужно многое успеть.
Это тот Пригожин который сидел в СССР за растление и вовлечение в проституцию несовершеннолетних?
кто бы сомневался, вся эта "элита" родственники, друзья, одноклассники и т.д. и т.п.
А что, судебный квартал должен был строить враг Путина, что-ли?
Это совсем уже было бы нелепо.
29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Пригожин вовлекал несовершеннолетних в проституцию, за что также был осуждён судом. Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии В 1988 году Пригожин был помилован и в 1990 году вышел из колонии-поселения.
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ТЫ!
Надеюсь он и его дружки, превратившие Россию в помойку, закончат свои дни за решёткой.
26.12.2018 12:00
- гость -
научись мысли логически заканчивать или деменция в лоб стучит?
Кто бы сомневался.