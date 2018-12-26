Главу сельхозпредприятия на Алтае судят за травмирование подростка

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Руководителя одного из сельхозпредприятий в Кулундинском районе Алтайского края будут судить за нарушение правил безопасности при производстве работ, что повлекло причинение тяжелой травмы подростку.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым было дано указание работнику предприятия производить демонтаж силосной ямы. В частности, было поручено осуществлять транспортировку к месту складирования бетонных плит путем их волочения трактором марки "К-700" с использованием троса и цепи.
В надзорном ведомстве отмечают, что при этом были грубо проигнорированы правила безопасности по производству такого рода работ. Так, тракторист уступил уговорам своего несовершеннолетнего сына, который очень хотел посмотреть, как работает отец, и, взяв ребенка с собой, разрешил ему находиться в кабине трактора на пассажирском сиденье.
В итоге в один момент цепь, стягивающая бетонную плиту, не выдержала нагрузки и оборвалась.
"В результате фрагмент цепи отлетел в кабину трактора и, разбив стекло, попал в голову подростка, которому причинена тяжелая черепно-мозговая травма", — уточняют в прокуратуре.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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