Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период сильных морозов продолжается в Алтайском крае — в некоторых местах уже обновлены рекордные значения для последних дней декабря.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, так, 25 декабря минусовой рекорд для этого дня был побит в Горняке.
В минувший вторник температура в этом алтайском городе опустилась до -32,9 градуса. Предыдущий рекорд для 25 декабря здесь был установлен в 1991 году, когда столбики термометров показывали -27,8 градуса.
Не обошлось без "холодных достижений" и 26 декабря. Так, минувшей ночью температурный минимум был побит в Родино, где зафиксирована температура -37,4 градуса. Предыдущий рекорд здесь был установлен 26 декабря 1981 года, когда термометры показали -37 градусов.
И опять сегодняшней ночью отличился Горняк, где температура упала до -35,2 градуса. Прежнее достижение "по минусу" для 26 декабря здесь было установлено в 2007 году с показателем температуры -28,6 градуса.
Напомним, что в данный момент в Алтайском крае продолжает действовать прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидается отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8…20 градусов ниже климатической нормы.
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