Путин подписал закон о праве предпенсионера на долю в наследстве

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении людям предпенсионного возраста права на обязательную долю в наследстве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает сохранение возраста, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности для женщин на уровне 55 лет, для мужчин на уровне 60 лет.
В настоящее время в ГК РФ закреплена норма, согласно которой несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют часть имущества независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону — так называемая "обязательная доля".
"Учитывая, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, соответственно повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с ним не менее года до его смерти", — ранее заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отмечает "Интерфакс".
"Указанное изменение позволит предоставить гражданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав", — отметил Крашенинников.
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