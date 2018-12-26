Эксперты Общероссийского народного фронта подготовили очередное обновление карты закредитованности России. По ней видно, что кредитный долг среднестатистической алтайской семьи продолжает расти.
Так, на 1 июля 2018 года средняя кредитная задолженность алтайской семьи составляет 175 тысяч 770 рублей. В среднем по стране этот показатель составляет 234 тысячи рублей. Уровень закредитованности домохозяйств на Алтае составляет 26%. Полгода назад задолженность составляла 166 тысяч рублей, закредитованность также 26%. Данные подготовлены на основе статистики Банка России и данных Росстата.
В целом жители России наращивают долги перед банками вдвое быстрее, чем в прошлом году. То есть бум кредитной активности продолжается. Объем задолженности россиян за июль – сентябрь вырос на 881,3 млрд рублей. А вот доля просроченной задолженности продолжает снижаться и на 1 октября составила 5,7% (в абсолютном выражении — 812,7 млрд рублей). Этот показатель является минимальным за последние четыре года.
Самые закредитованные семьи живут в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской и Новосибирской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюмени, Якутии. Самая высокая просроченная задолженность у семей в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Бурятии, Северной Осетии, Омской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
"Традиционно сохраняется тенденция роста закредитованности в экономически слабых регионах. Механизмы, стимулирующие кредиторов к ответственному поведению, начнут действовать в следующем году и покажут свое влияние на ситуацию не раньше 2020 года", — прокомментировал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.
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