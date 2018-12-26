Бывший начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк с 21 декабря устроился на новую должность. Как сообщил на своей страничке в социальной сети, он назначен на должность главы службы корпоративных коммуникаций в известной компании "Мария-Ра". Ожидается, что именно он будет курировать все взаимодействие торговой сети с общественными организациями и СМИ.
Максим Герасимюк был освобожден от своей должности указом губернатора Виктора Томенко 27 ноября. На его должность был назначен Евгений Нечепуренко, который до 2014 года уже возглавлял данное ведомство. К тому же Виктор Томенко, придя на пост губернатора, "перекроил" краевое правительство. Из управления выделено направление по связи и цифровому развитию, теперь эти вопросы будет курировать отдельное министерство.
Отметим, что в кулуарах говорилось, что после ухода с госслужбы Максим Герасимюк мог возглавить редакцию самой массовой газеты региона — "Алтайской правды".
Герасимюк родился 10 декабря 1973 года в Барнауле. В 1996 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "Журналистика". В студенческие годы работал корреспондентом газеты "За науку". В октябре 2011 года Максим Герасимюк занял пост руководителя объединенной редакции ИД "Алтапресс".
В 2014 году был назначен начальником управления по связи и массовым коммуникациям. Является вице-президентом Федерации шахмат Алтайского края. Женат, двое детей.
Комментарии
а где про "выгодно"
Пару недель назад встречал Макса в трамвае, он на Смертина ехал, говорил, что
к усатому навозникув АП собирается.... Ну и слава Аллаху, что не пошёл....
Молодец Максим!
И хорошие парни вышли из 75ой школы .
Не только " Грачи" в ней учились.
26.12.2018 13:42
Митенька ржевский
Пару недель встречал в трамвае, я.... Ну и слава Аллаху, что не пошёл....
Смени ник на Автондил хасавьюртский, не надо стыдиться своих корней и косить под русского.