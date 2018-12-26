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Доллар по 26 рублей: россияне рассказали о своих просьбах к Деду Морозу

, ИА "Амител"
Доллар по 26 рублей, настоящая любовь, 100 лет жизни и оказаться в СССР

Фото: news.qip.ru

Россияне направляют много оригинальных пожеланий Деду Морозу, свидетельствуют данные опроса сервиса бесплатных объявлений Avito, сообщает "РИА Новости".

"Результаты опроса показали, что при выборе "самого желанного подарка" россияне дают волю своей фантазии. Конечно, значительную часть этих ответов составляют предсказуемые желания — здоровья, денег, автомобилей, домов и квартир, модных гаджетов", — говорится в итогах опроса.

Наряду с "типичными" пожеланиями есть немало и оригинальных, среди которых — мечта стать звездой как Бритни Спирс, возможность высыпаться за четыре часа, доллар по 26 рублей, депутатское кресло, "фарт по жизни", поцелуй или возвращение в СССР.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2018 13:42
BLATNOI

возвращение в СССР

0  0
26.12.2018 14:06
- гость -

Доллар по 26 рублей и нефть по 111 долларов за баррель, смутно подозреваю, что эти пожелания Деду Морозу писал некто ВВ Путин, проживающий в Кремле

0  0
26.12.2018 14:20
- гость -

BLATNOI

Вали-ка ты в КНДР или Венесуэлу, коммунист.

0  0
26.12.2018 14:35
- гость -


26.12.2018 14:06
- гость -
Доллар по 26 рублей и нефть по 111 долларов за баррель, смутно подозреваю, что эти пожелания Деду Морозу писал некто ВВ Путин, проживающий в Кремле

Даже если о чудо так случиться, для простых граждан всё равно будут необоснованно увеличенные тарифы на всё в 100 кратном размере.

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