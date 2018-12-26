Россияне направляют много оригинальных пожеланий Деду Морозу, свидетельствуют данные опроса сервиса бесплатных объявлений Avito, сообщает "РИА Новости".
"Результаты опроса показали, что при выборе "самого желанного подарка" россияне дают волю своей фантазии. Конечно, значительную часть этих ответов составляют предсказуемые желания — здоровья, денег, автомобилей, домов и квартир, модных гаджетов", — говорится в итогах опроса.
Наряду с "типичными" пожеланиями есть немало и оригинальных, среди которых — мечта стать звездой как Бритни Спирс, возможность высыпаться за четыре часа, доллар по 26 рублей, депутатское кресло, "фарт по жизни", поцелуй или возвращение в СССР.
Комментарии
возвращение в СССР
Доллар по 26 рублей и нефть по 111 долларов за баррель, смутно подозреваю, что эти пожелания Деду Морозу писал некто ВВ Путин, проживающий в Кремле
BLATNOI
Вали-ка ты в КНДР или Венесуэлу, коммунист.
26.12.2018 14:06
- гость -
Доллар по 26 рублей и нефть по 111 долларов за баррель, смутно подозреваю, что эти пожелания Деду Морозу писал некто ВВ Путин, проживающий в Кремле
Даже если о чудо так случиться, для простых граждан всё равно будут необоснованно увеличенные тарифы на всё в 100 кратном размере.