Уголовное дело в отношении уроженки Барнаула Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в Сети, возвращено из суда для дополнительного расследования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный СК.
"Дело возвращено судом в следственные органы для проведения дополнительного расследования. Мы это расследование будем проводить. В настоящее время сама Мотузная не находится в розыске в связи с расследованием дела", — сказали в ведомстве.
Сама Мария сообщала в соцсетях, что после возвращения дела из суда она покинула Россию. Длительное время она находилась в Киеве. 18 декабря она сообщила, что решила покинуть Украину.
По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды. В суде Мотузная своей вины не признала, отказалась от ранее данных признательных показаний.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за некоторые преступления экстремистской направленности. В результате 9 октября на очередном заседании суд удовлетворил ходатайство защиты и вернул прокурору уголовное дело Мотузной для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению.
Комментарии
разве закон имеет обратную силу?
смягчающий или устраняющий наказание имеет
26.12.2018 13:34
- гость -
разве закон имеет обратную силу?
______________________________________________________
если есть специальная "оговорка" - имеет.
Сколько у нас еще будет узников совести?