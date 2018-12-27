Четверг, 27 Декабрь, 13:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,89
€ 78,52
269476
Обь
38см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Новогодний подарок для себя любимой: интервью о самом важном для женщин

, ИА "Амител"
Специалисты бьют тревогу: опухолевые заболевания все чаще встречаются у молодых женщин

Пожалуй, каждая женщина много раз слышала о том, что ее здоровье требует особой заботы. Но далеко не каждая готова выделить в своем напряженном жизненном графике время, чтобы побывать на приеме у врача-гинеколога. Между тем, специалисты отмечают все больший рост опухолевых заболеваний у молодых женщин, что ранее считалось прерогативой зрелого возраста. О том, от чего может уберечь посещение гинеколога, как выбрать "своего" специалиста и о современном подходе медицины к женщине ИА "Амител" рассказала врач высшей категории, заведующая гинекологическим отделением клинической больницы на станции Барнаул ОАО "РЖД" Марина Алексеевна Тимченко.

Корреспондент: Марина Алексеевна, сегодня ритм жизни очень бурный, и многие женщины говорят, что им просто некогда тратить время на поход к врачу-гинекологу, особенно если ничего не беспокоит. Мол, заболит, тогда и пойду.

Марина Тимченко: Это неправильная позиция. Большинство серьезных заболеваний репродуктивной системы могут долгое время протекать бессимптомно. Все это время женщина хорошо себя чувствует, не отмечает никаких изменений в состоянии своего здоровья. И в тот момент, когда она наконец-то найдет время на поход к врачу, у нее могут обнаружить заболевания, которые потребуют длительного лекарственного лечения и даже хирургического вмешательства. Именно поэтому мы, врачи, настаиваем на том, чтобы пациентки приходили на осмотр регулярно. В этом случае мы можем предупредить заболевание или захватить его на ранней стадии и не допустить развития осложнений.

Корр.: И как часто женщина должна посещать гинеколога?

М.Т.: Минимум раз в год, даже если нет никаких жалоб. Во время такого планового осмотра проводится ультразвуковое исследование, берутся мазки, которые позволят выявить или предупредить развитие различных женских болезней.

Корр.: Все так серьезно?

М.Т.: Конечно. Сегодня онкологические заболевания шейки матки занимают одну из лидирующих позиций по смертности. И в то же время это единственное заболевание, которое мы можем диагностировать еще до его развития.

Корр.: Как можно диагностировать рак до его начала?

М.Т.: На сегодняшний день доказано, что онкологические заболевания шейки матки — результат инфицирования вирусной инфекцией, которая носит название "Вирус папилломы человека", или ВПЧ. Инфицирование этим вирусом никак себя не проявляет, пациентки не чувствуют никаких изменений. А отсутствие лечения в течение 5-10 лет может привести к развитию злокачественного процесса в шейке матки. Но если вы регулярно посещаете врача и проходите специальное обследование, то вовремя проведенная диагностика позволяет выявить атипические изменения на шейке матки на очень раннем этапе, провести специальное лечение, и вы будете здоровы.

Корр.: Марина Алексеевна, а с какими заболеваниями к вам чаще всего приходят женщины?

М.Т: Подавляющее большинство заболеваний, с которыми нам приходится сталкиваться, это, к сожалению, опухолевые заболевания: миомы матки, кисты и опухоли яичников. Также мы проводим операции при тазовых пролапсах. А кроме этого, проводим эндоскопические операции с целью диагностики и лечения бесплодия и ведем подготовку к беременности, в том числе к ЭКО.

Корр.: Можно ли выделить какие-то изменения в здоровье женщин в последние годы?

М.Т.: К сожалению, сейчас стало больше молодых женщин с заболеваниями, которые еще 15-20 лет назад считались особенностью возраста "после сорока". Сегодня уже не редкость, когда на прием приходит 20-летняя женщина с миомой матки, которую необходимо оперировать. В этой связи очень хочу обратиться к мамам девочек: будьте внимательны к здоровью дочек. И если замечаете какие-то малейшие изменения, девочку надо вести к детскому гинекологу. Не ждите, когда что-то произойдет.

Корр.: С чем связано такое омоложение этих заболеваний?

М.Т.: Причин много: ухудшение экологии, некачественные продукты питания, образ жизни, который мы сегодня ведем. Попробуйте сравнить темп жизни 20 лет назад и сегодня. Мы живем в состоянии хронического стресса, а снимать это состояние, к сожалению, не умеем. Плюс накладываются генетические моменты: с развитием медицины каждое последующее поколение слабее предыдущего. Недавно по федеральным округам посчитали, чем болеют молодые женщины в репродуктивном возрасте. Оказалось, что Сибирь, в том числе Алтайский край, лидирует по заболеваниям, которые негативно влияют на беременность. У нас больше всего людей, которые страдают ожирением, болезнями сердечно-сосудистой системы, эндокринными заболеваниями. И хорошо, что сегодня государство проводит политику здорового образа жизни. Но эффект от изменения образа жизни мы сможем увидеть только через несколько лет.

Корр.: Если продолжить тему изменений, меняется ли подход медицины к лечению женских заболеваний?

М.Т.: Конечно. Одно из главных направлений медицины последних лет — сохранить репродуктивное здоровье женщины, чтобы она могла реализовать себя как мать. И все стратегии и тактики лечения направлены именно на предупреждение развития заболеваний, которые могут быть препятствием к материнству. Либо максимально удержать под контролем такие заболевания.

Корр. Вы рассказали, что к вам на прием приходят 20-летние девушки с миомой, которым требуется операция. Есть ли сегодня возможность сохранить репродуктивное здоровье этих девушек?

М.Т.: К счастью, медицина не стоит на месте. И мы сегодня можем предложить различные варианты лечения, как медикаментозные, так и хирургические. И благодаря этому вчера еще казавшиеся безнадежными ситуации сегодня имеют хэппи-энд.

Корр.: Часто женщины пытаются найти лучшего для себя специалиста, которому бы они могли, не сомневаясь, доверить свое здоровье. Можете посоветовать, по каким критериям искать "своего" гинеколога?

М.Т.: Сложный вопрос. Думаю, что нужно искать врача, которому пациентка будет доверять. Лично мне кажется, что очень важен комплексный подход: лучше наблюдаться у врачей, которые владеют всем спектром мероприятий в гинекологии. То есть если вдруг женщине потребуется операция, то проводить ее будет ее же лечащий врач. То есть самый оптимальный вариант, когда все сосредоточено в одних руках и в одном месте.

Корр.: А в Железнодорожной больнице именно так устроена система работы с пациентами?

М.Т.: Да. У нас есть стационар, современное оборудование, в том числе и диагностическое, есть лаборатория. И кроме того, если вдруг потребуется консультация других специалистов, то тоже никуда бежать не надо: у нас работают специалисты различных профилей, к ним также достаточно просто попасть на прием.

Корр.: Порой пациенты боятся, что если врач практикующий хирург, то он будет настаивать на операции и отвергать альтернативные методы лечения...

М.Т.: Давайте я буду говорить только о нашем отделении. Мы не стремимся направить пациента на операцию без серьезных показаний. И всегда учитываем интересы пациента, подбираем такой вариант лечения, чтобы был максимально подходящим для человека, не снизил качество его жизни и не привел к ухудшению здоровья. Мы определяем план лечения в каждом случае индивидуально, обсудив все возможные альтернативы. Обязательно рассказываем, к какому эффекту может привести тот или иной вариант лечения. И вместе с пациенткой выбираем тактику лечения. Но все-таки давайте понимать и то, что бывают ситуации, где без операции не обойтись. Но и в этом случае мы стараемся убедить человека. У нас очень доброжелательный персонал, который старается, чтобы пациентам было комфортно. А потом часто пациенты, которые у нас оперируются, дают рекомендации своим знакомым, или приводят своих дочерей и мам. И это очень высокая оценка нашей работы.

Корр. Хорошо. И все же, что делать очень занятым женщинам, у которых нет времени тратить несколько дней на врача и сдачу анализов...

М.Т.: В нашей клинике есть программа "Женское здоровье". Женщина может записаться в удобное время и в течение 2,5 часа пройти необходимое обследование и получить заключение о состоянии своего здоровья. В обследование входит осмотр врача, УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ, мазки. То есть мы проводим основной скрининг, который в сжатые сроки дает возможность получить информацию о своем здоровье. Если после такой проверки потребуется консультация врача и рекомендации по лечению, то этот вопрос тоже решаем.

Корр.: То есть даже самая занятая женщина сможет найти время на себя.

М.Т.: На свое здоровье время находить нужно всегда. Просто помните, что предотвратить легче, чем исправлять. А потому возьмите себе за правило: хотя бы раз в год сделайте "День себя любимой": с утра сходите на прием к гинекологу, а потом в СПА или салон красоты.

На правах рекламы
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
13:24
Пенсионер из Франции начал путешествие через Атлантику в бочке 0
13:12
Дно холода пройдено: стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае 0
13:04
В Рубцовске сгорела машина такси 0
13:00
Новогодний подарок для себя любимой: интервью о самом важном для женщин 0
12:48
СК проверит московские дела, по которым вынесены оправдательные приговоры 3
12:38
Более 20 млн рублей задолжали барнаульцы за вывоз мусора 3
12:26
Пациентка выпала из окна барнаульского онкодиспансера "Надежда" 6
12:15
АлтГТУ в рейтинге ответственных к природе вузов мира 0
12:13
Барнаульские депутаты предлагают наказывать за брошенные во дворах авто 13
12:09
Конкурс Amic.ru: отгадай слово и получи сертификат на экшн-игру 0
12:02
В Германии ребенок вызвал полицию из-за плохих подарков на Рождество 4
12:00
Секрет тепла на морозе раскрыт: безопасный искусственный подогрев 1
11:51
В МВД предложили преобразить российские паспорта: что изменится 4
11:40
Огромные и пушистые: фотоподборка нереально больших собак 8
11:32
Исследование алтайской находки признали важнейшим достижением науки-2018 0
11:24
Около 30 рабочих спустились в шахту метро в Петербурге и объявили голодовку 7
11:12
Сохранить лес: условия лесопользования ужесточат в ленточных борах Алтая 19
11:03
Украина продлила запрет на въезд мужчинам-россиянам 10
10:48
Всегда готовы к действиям: Путин поздравил спасателей России 0
10:33
"Мстители война без конечностей": Яндекс назвал смешные запросы россиян 5
10:21
Бесплатный проезд сделали для школьников в Новосибирске на время каникул 0
10:15
В основу госрешений о статусе ленточных боров лягут научные выводы 29
10:05
Дорожный беспредел: "шальной автобус" проехал на красный в центре Барнаула 13
10:00
В Барнауле прошел благотворительный новогодний утренник для детей 0
09:50
Экс-глава сельсовета на Алтае идет под суд за незаконное выделение земли 0
09:37
Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная сбежала из Украины в Литву 116
09:23
Бийчанина судят за убийство женщины и попытку сжечь дом с мужчиной 0
09:14
"Яндекс" удалил из выдачи в поиске ссылку на Telegram 1
09:06
МВД предлагает внести изменения в российские паспорта 7
08:58
СМИ: шоу "Орел и Решка" закрывается 3
08:54
ФСБ нагрянула с обысками в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" 9
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 27 декабря 0
08:25
Минтруд рассказал, сотрудников каких профессий могут сократить в 2019 году 1
08:18
Итоги года: ЗАО "Алейскзернопродукт" отметили знаком надежного экспортера 0
08:06
Какие социальные выплаты получат жители Алтайского края в 2019 году 7
07:50
"Горячую линию" запустили в Алтайском крае по мусорным вопросам 1
07:34
Зима, холода: какие болезни возникают из-за мороза 0
07:19
Коммунальщиков на Алтае уличили в массовом саботаже отчетности 11
07:03
Чиновникам Алтая перед Новым годом напомнили о запрете получать подарки 0
06:48
Коттедж с убранством в дворянском стиле продают в Барнауле за 25 млн руб. 13
06:32
Фотографии, которые помогут вам согреться и улыбнуться 3
06:17
30-градусные морозы продолжат властвовать в Алтайском крае 27 декабря 0
06:01
Между Сциллой и Харибдой: депутат о проблемах алтайского бюджета 2
05:53
Управделами президента РФ закупит новые машины на 400 млн, чтобы сэкономить 6
04:53
Памфилова: расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли 3
03:57
Доля уставших и грустных людей выросла в России вдвое 0
02:45
Недельная инфляция в России стала максимальной за полтора года 0
01:27
Патриарху Варфоломею пообещали передать бывшую резиденцию Януковича 1
00:14
Журнал Science представил десятку самых важных достижений науки в 2018 году 0
23:47
iPhone сделал шоу с зажигательной музыкой из фото попавшей в ДТП женщины 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.