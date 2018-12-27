Пожалуй, каждая женщина много раз слышала о том, что ее здоровье требует особой заботы. Но далеко не каждая готова выделить в своем напряженном жизненном графике время, чтобы побывать на приеме у врача-гинеколога. Между тем, специалисты отмечают все больший рост опухолевых заболеваний у молодых женщин, что ранее считалось прерогативой зрелого возраста. О том, от чего может уберечь посещение гинеколога, как выбрать "своего" специалиста и о современном подходе медицины к женщине ИА "Амител" рассказала врач высшей категории, заведующая гинекологическим отделением клинической больницы на станции Барнаул ОАО "РЖД" Марина Алексеевна Тимченко.

Корреспондент: Марина Алексеевна, сегодня ритм жизни очень бурный, и многие женщины говорят, что им просто некогда тратить время на поход к врачу-гинекологу, особенно если ничего не беспокоит. Мол, заболит, тогда и пойду.

Марина Тимченко: Это неправильная позиция. Большинство серьезных заболеваний репродуктивной системы могут долгое время протекать бессимптомно. Все это время женщина хорошо себя чувствует, не отмечает никаких изменений в состоянии своего здоровья. И в тот момент, когда она наконец-то найдет время на поход к врачу, у нее могут обнаружить заболевания, которые потребуют длительного лекарственного лечения и даже хирургического вмешательства. Именно поэтому мы, врачи, настаиваем на том, чтобы пациентки приходили на осмотр регулярно. В этом случае мы можем предупредить заболевание или захватить его на ранней стадии и не допустить развития осложнений.

Корр.: И как часто женщина должна посещать гинеколога?

М.Т.: Минимум раз в год, даже если нет никаких жалоб. Во время такого планового осмотра проводится ультразвуковое исследование, берутся мазки, которые позволят выявить или предупредить развитие различных женских болезней.

Корр.: Все так серьезно?

М.Т.: Конечно. Сегодня онкологические заболевания шейки матки занимают одну из лидирующих позиций по смертности. И в то же время это единственное заболевание, которое мы можем диагностировать еще до его развития.

Корр.: Как можно диагностировать рак до его начала?

М.Т.: На сегодняшний день доказано, что онкологические заболевания шейки матки — результат инфицирования вирусной инфекцией, которая носит название "Вирус папилломы человека", или ВПЧ. Инфицирование этим вирусом никак себя не проявляет, пациентки не чувствуют никаких изменений. А отсутствие лечения в течение 5-10 лет может привести к развитию злокачественного процесса в шейке матки. Но если вы регулярно посещаете врача и проходите специальное обследование, то вовремя проведенная диагностика позволяет выявить атипические изменения на шейке матки на очень раннем этапе, провести специальное лечение, и вы будете здоровы.

Корр.: Марина Алексеевна, а с какими заболеваниями к вам чаще всего приходят женщины?

М.Т: Подавляющее большинство заболеваний, с которыми нам приходится сталкиваться, это, к сожалению, опухолевые заболевания: миомы матки, кисты и опухоли яичников. Также мы проводим операции при тазовых пролапсах. А кроме этого, проводим эндоскопические операции с целью диагностики и лечения бесплодия и ведем подготовку к беременности, в том числе к ЭКО.

Корр.: Можно ли выделить какие-то изменения в здоровье женщин в последние годы?

М.Т.: К сожалению, сейчас стало больше молодых женщин с заболеваниями, которые еще 15-20 лет назад считались особенностью возраста "после сорока". Сегодня уже не редкость, когда на прием приходит 20-летняя женщина с миомой матки, которую необходимо оперировать. В этой связи очень хочу обратиться к мамам девочек: будьте внимательны к здоровью дочек. И если замечаете какие-то малейшие изменения, девочку надо вести к детскому гинекологу. Не ждите, когда что-то произойдет.

Корр.: С чем связано такое омоложение этих заболеваний?

М.Т.: Причин много: ухудшение экологии, некачественные продукты питания, образ жизни, который мы сегодня ведем. Попробуйте сравнить темп жизни 20 лет назад и сегодня. Мы живем в состоянии хронического стресса, а снимать это состояние, к сожалению, не умеем. Плюс накладываются генетические моменты: с развитием медицины каждое последующее поколение слабее предыдущего. Недавно по федеральным округам посчитали, чем болеют молодые женщины в репродуктивном возрасте. Оказалось, что Сибирь, в том числе Алтайский край, лидирует по заболеваниям, которые негативно влияют на беременность. У нас больше всего людей, которые страдают ожирением, болезнями сердечно-сосудистой системы, эндокринными заболеваниями. И хорошо, что сегодня государство проводит политику здорового образа жизни. Но эффект от изменения образа жизни мы сможем увидеть только через несколько лет.

Корр.: Если продолжить тему изменений, меняется ли подход медицины к лечению женских заболеваний?

М.Т.: Конечно. Одно из главных направлений медицины последних лет — сохранить репродуктивное здоровье женщины, чтобы она могла реализовать себя как мать. И все стратегии и тактики лечения направлены именно на предупреждение развития заболеваний, которые могут быть препятствием к материнству. Либо максимально удержать под контролем такие заболевания.

Корр. Вы рассказали, что к вам на прием приходят 20-летние девушки с миомой, которым требуется операция. Есть ли сегодня возможность сохранить репродуктивное здоровье этих девушек?

М.Т.: К счастью, медицина не стоит на месте. И мы сегодня можем предложить различные варианты лечения, как медикаментозные, так и хирургические. И благодаря этому вчера еще казавшиеся безнадежными ситуации сегодня имеют хэппи-энд.

Корр.: Часто женщины пытаются найти лучшего для себя специалиста, которому бы они могли, не сомневаясь, доверить свое здоровье. Можете посоветовать, по каким критериям искать "своего" гинеколога?

М.Т.: Сложный вопрос. Думаю, что нужно искать врача, которому пациентка будет доверять. Лично мне кажется, что очень важен комплексный подход: лучше наблюдаться у врачей, которые владеют всем спектром мероприятий в гинекологии. То есть если вдруг женщине потребуется операция, то проводить ее будет ее же лечащий врач. То есть самый оптимальный вариант, когда все сосредоточено в одних руках и в одном месте.

Корр.: А в Железнодорожной больнице именно так устроена система работы с пациентами?

М.Т.: Да. У нас есть стационар, современное оборудование, в том числе и диагностическое, есть лаборатория. И кроме того, если вдруг потребуется консультация других специалистов, то тоже никуда бежать не надо: у нас работают специалисты различных профилей, к ним также достаточно просто попасть на прием.

Корр.: Порой пациенты боятся, что если врач практикующий хирург, то он будет настаивать на операции и отвергать альтернативные методы лечения...

М.Т.: Давайте я буду говорить только о нашем отделении. Мы не стремимся направить пациента на операцию без серьезных показаний. И всегда учитываем интересы пациента, подбираем такой вариант лечения, чтобы был максимально подходящим для человека, не снизил качество его жизни и не привел к ухудшению здоровья. Мы определяем план лечения в каждом случае индивидуально, обсудив все возможные альтернативы. Обязательно рассказываем, к какому эффекту может привести тот или иной вариант лечения. И вместе с пациенткой выбираем тактику лечения. Но все-таки давайте понимать и то, что бывают ситуации, где без операции не обойтись. Но и в этом случае мы стараемся убедить человека. У нас очень доброжелательный персонал, который старается, чтобы пациентам было комфортно. А потом часто пациенты, которые у нас оперируются, дают рекомендации своим знакомым, или приводят своих дочерей и мам. И это очень высокая оценка нашей работы.

Корр. Хорошо. И все же, что делать очень занятым женщинам, у которых нет времени тратить несколько дней на врача и сдачу анализов...

М.Т.: В нашей клинике есть программа "Женское здоровье". Женщина может записаться в удобное время и в течение 2,5 часа пройти необходимое обследование и получить заключение о состоянии своего здоровья. В обследование входит осмотр врача, УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ, мазки. То есть мы проводим основной скрининг, который в сжатые сроки дает возможность получить информацию о своем здоровье. Если после такой проверки потребуется консультация врача и рекомендации по лечению, то этот вопрос тоже решаем.

Корр.: То есть даже самая занятая женщина сможет найти время на себя.

М.Т.: На свое здоровье время находить нужно всегда. Просто помните, что предотвратить легче, чем исправлять. А потому возьмите себе за правило: хотя бы раз в год сделайте "День себя любимой": с утра сходите на прием к гинекологу, а потом в СПА или салон красоты.