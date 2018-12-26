Главного тренера ФК "Енисей" Аленичева лишили прав за пьяное вождение

В Красноярске мировой суд лишил тренера местного футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева водительских прав на 1,5 года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что Аленичев на судебное заседание не явился. Также не было его адвоката.
Суд заслушал сотрудников ГИБДД и просмотрел видеозаписи понятых, а также видео из патрульной машины.
Ранее сообщалось, что вечером 19 ноября Аленичева задержали в Красноярске сотрудники ДПС. Указывалось, что он выпивал в баре и повздорил с одним из посетителей. Затем уехал в нетрезвом состоянии на Hyundai Santa Fe. Участник конфликта позвонил в полицию и сообщил о пьяном водителе за рулем.
Полицейские вскоре остановили Аленичева, он отказался сдавать тест на алкоголь. Очевидцы говорили, что Аленичев вел себя с полицейскими крайне агрессивно.
Позже Аленичев заявил, что этого инцидента и вовсе не было — все было выдумано недоброжелателями. На момент задержания тренера в турнирной таблице РПЛ "Енисей" занимал последнюю строчку. В 14 матчах красноярцы одержали всего одну победу. После разгромного проигрыша "Краснодару" со счетом 3:0 в Сети появилась петиция с требованием отставки Аленичева.
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