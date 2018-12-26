Президент РФ Владимир Путин по традиции в преддверии Нового года встретится с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.
"В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", — говорится в сообщении.
В тот же день Путин проведет встречу с представителями российского бизнеса.
"В Кремль приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси в ходе вчерашней встречи в Москве договорились о "сближении позиций", однако до Нового года они проведут еще одну встречу.
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