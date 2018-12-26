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Книгу о Рерихе издадут на Алтае на фоне скандала из-за имени для аэропорта

, ИА "Амител"
Биография художника выйдет в рамках серии "Алтай. Судьба. Эпоха"

Книги о писателе Георгии Гребенщикове и художнике Николае Рерихе издадут в Барнауле в 2019 году в рамках серии "Алтай. Судьба. Эпоха". Как сообщает пресс-служба правительства региона, предполагается, что книги об известных писателе и художнике расскажут не только об этапах их жизни, но и о значении Алтая в их творчестве.

Кроме того, в крае выпустят книги лауреатов Шукшинской литературной премии и премии имени Роберта Рождественского. В детской серии "Литературное наследие Алтая" издадут произведения Виталия Бианки.

"В год 90-летия Василия Шукшина в регионе выйдут дополнительные тиражи его 9-томного собрания сочинений и книги рассказов для детей "Далекие зимние вечера". В числе новинок — книга-альбом и аудиокнига его рассказов. Впервые в крае подготовят современное научно-популярное издание "История Алтая" в трех томах. Издание поделят по хронологическому принципу", — говорится в сообщении.

Так, первый том будет посвящен Алтаю в период древности и средневековья, второй том — периоду XVIII-XIX веков, а третий — новейшей эпохе. В число авторов войдут ведущие историки, искусствоведы, археологи, этнографы и другие ученые Алтая и Сибири.

Всего в 2019 году на реализацию издательских проектов из краевого бюджета направят более 21 миллиона рублей.

Отметим, что в Алтайском крае выпустят книгу о Николае Рерихе на фоне скандала, который недавно произошел с выбором имени для аэропорта Горно-Алтайска. Жители Республики Алтай выступили против того, чтобы местный аэропорт в Горно-Алтайске был назван в честь художника и исследователя. Они утверждают, что он ничего не имеет общего с историей региона, и уверены, что за него голосуют последователи учений Рериха из музея в Новосибирске. В итоге Рерих, несмотря на все усилия местных жителей, победил. В ситуацию вмешалась Общественная палата, которая отменила голосование и решила не присваивать аэропорту имя.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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