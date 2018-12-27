Главная проблема бюджета Алтайского края — невозможность серьезно тратиться на развитие экономики из-за больших социальных обязательств. Резервы надо искать в более эффективных тратах. Об этом в эфире программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал депутат Алтайского Заксобрания, зампред бюджетного комитета АКЗС, справедливоросс Александр Молотов.
"Бюджет Алтайского края будто бы "между Сциллой и Харибдой". Расходная часть бюджета — 105 млрд, 72% от этой суммы — социальные обязательства: образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт. А на экономику и ЖКХ остается всего 28%. Понятно, что с развитием экономики будут и налоги расти, и зарплаты. Но для этого потребовалось бы урезать социалку, на это регион пойти не может, поэтому нужно искать другие возможности для экономического роста", — сказал собеседник.
В эфире радио Александр Молотов рассказал, кто и как формирует главный финансовый документ Алтайского края, откуда регион берет деньги на жизнь, можно ли увеличить доходы бюджета, например, за счет роста налогов. Депутат пояснил, что будет, если его не принять вовремя, почему нельзя просто взять и решить все социальные проблемы края, вроде жилья для детей-сирот и ветеранов. А также как пополнить бюджет за счет сокращения расходов на СМИ и власть, ища резервы в более эффективных тратах.
Эфир получился интересным, предлагаем его послушать и читателям Amic.ru.
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