В Омске в центр внимания оказалась печать ООО "Магнит", которое является региональным оператором по обращению с отходами, сообщает "СуперОмск".
Жители города увидели в печати масонские символы — пирамиду и "всевидящее око". "А над конструкцией возвышается фраза "Аnnuit Coeptis", что с латыни трактуется лозунгом "Это (всевидящее око) благоволит нашим начинаниям", — пишет издание.
Есть и небольшое различие. В оригинальной версии символа у подножия пирамиды есть надпись "novus ordo seclorum", что трактуется с латыни как "новый мировой порядок". Авторы печати же поставили на это место слово "Магнит".
Сам символ знаком многим по размещению на долларах и входит в так называемую печать США — государственную эмблему, использующуюся для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством США.
В самом ООО "Магнит" были удивлены таким вниманием. "Тут не стоит искать никакого масонского заговора. Печать нам досталась от прежних владельцев. Год назад мы приобрели долю в этом ООО, у которого были оформлены лицензии на обращение с отходами. В тематику масонства особо никогда не погружались, символы на печати не разглядывали, поэтому и не стали ее менять. Но если это стало вызывать неоднозначные ассоциации у общественности, мы подумаем над этим вопросом", — прокомментировал Znak.com гендиректор ООО "Магнит" Сергей Шевченко.
С 1 января 2019 года в России начнет действовать новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К работе в Омской области приступит региональный оператор ООО "Магнит", с которым в конце августа власти региона подписали соглашение. Компания будет заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением коммунальных отходов.
Комментарии