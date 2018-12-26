Фото: barnaul.org
Трехмерный светодиодный корабль установили в Барнауле к Новому году, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что корабль конструировали в специальной мастерской. Тематическая конструкция установлена в центре сквера и соседствует с яркими ночными фонарями.
Кроме того, к зимним праздникам установили всем знакомые и полюбившиеся в прошлые годы конструкции.
Комментарии
работа третьеклассника и то была бы аккуратнее и интереснее
не айс
Издалека прикольно смотрится, молодцы, город заметно красивее становится.