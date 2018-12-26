Сын бывшего мэра Барнаула Максим Савинцев вышел из томской колонии по УДО, где сидел за мошенничество, присвоение и растрату. Об этом сообщает издание "Политсиб.ру".
На свободе он с октября 2018 года. Его адвокат Игорь Хомутов сообщил Amic.ru, что никаких комментариев не даст по этому поводу, потому что уже не имеет отношения к этому делу.
Максим Савинцев находился в колонии ИК-3 УФСИН России по Томской области. В пресс-службе ведомства также отказались комментировать детали, сославшись на защиту персональных данных.
В томскую колонию он был переведен в сентябре 2017 года, изначально срок отбывал в исправительной колонии № 5 Рубцовска. Срок его заключения истекал в конце января 2019 года.
Максим Савинцев был осужден в ноябре 2016 года на шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Затем суд смягчил ему срок до 5 лет. На свободу он должен был выйти в конце января 2019 года. Прошение по УДО подал в августе 2018 года. И вышел досрочно благодаря поправкам в закон, приравнявшим один день под стражей к 1,5 дням в колонии общего режима. В СИЗО он провел почти два года.
Максима Савинцева осудили по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2013 году Савинцев мошенническими действиями выкупил по заниженной стоимости 100% акций ОАО "УК "Доверие".
Напомним, что в 2017 году был осужден и его отец, экс-мэр Барнаула Игорь Савинцев. Суд приговорил его к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей, признав его виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату.
Комментарии
ну вот, что и все так с нетерпением ждали, наш суд всем судам суд...
и снова во власть его, проверенный человечек же
На наконец-то ук доверие дождолось своего хозяина.
И бедный Мастинин откинулся этой осенью. Отсидели ребята, зону топтали (или она их), но почему не отсидели калгановы, карлины и прочие по списку?
Все, наказание отбыл. Перед законом чист. Никому ничего не должен.