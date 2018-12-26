Роскачество исследовало мандарины, которые предлагаются россиянам к покупке. Самыми сочными оказались абхазские (уншиу), самыми сладкими — сортов муркотт и клементин. Также фрукты проверили на безопасность.
В ведомстве отметили, что в выпущенных в продажу мандаринах нет ГМО, нитратов, тяжелых металлов или радионуклидов. Однако были выявлены следы пестицидов в разрешенных пределах, наибольшая их концентрация в кожуре. Многие попавшие на проверку плоды оказались "нездоровыми" — незначительно пораженными гнилью или грибком.
Как выяснило Роскачество, большинство мандаринов в продаже, за исключением абхазских, покрыты воском. Однако в ведомстве призвали не бояться воска: "Он был разрешен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) как покрытие фруктов и овощей для сохранения их внешнего вида и предотвращения появления плесени при транспортировке, хранении и продаже".
Роскачество посоветовало не оценивать свежесть мандаринов по листочкам, так как последние могут долгое время оставаться зелеными. Также специалисты рассказали, что зеленые мандарины не обязательно кислые: они могли дозреть уже в процессе транспортировки, при этом кожура не изменяется в цвете.
В ведомстве также отметили, что если между мякотью и кожурой мандарина слишком много воздуха, это может быть признаком несвежести плода. Такие мандарины называют "пухлыми".
В Роскачестве предупредили, что продавцы нередко за абхазские выдают мандарины других сортов, например, клементины — гибрид апельсина и мандарина.
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