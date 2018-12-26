Гастрономические послы вскоре появятся в России, задача которых будет состоять в продвижении традиционной кухни страны за рубежом, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию культурно-гастрономического туризма.
Основной целью новых послов станет развитие гастрономического туризма в России. Они должны будут объяснить миру, что икра и водка — это не вся российская кухня.
Всего в списке желающих занять необычную должность оказались более 20 человек. В частности, названы спортсмен Вячеслав Фетисов, оперная певица Анна Нетребко, актриса Светлана Ходченкова, модель и благотворитель Наталья Водянова и теннисистка Анна Курникова.
Среди иностранных звезд свое желание поучаствовать в затее высказали Мила Йовович, Дэвид Духовны, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Наталья Орейро, Эмир Кустурица, Микки Рурк и Жан-Клод Ван Дамм.
По словам президента ассоциации Маргариты Полоник, все желающие испытывают симпатию к России: "Мы нашли тех, кто пробовал русскую кухню и где-то об этом говорил, делая акцент на том, что в ней сошлись традиции многонационального государства и это прежде всего вкусно".
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